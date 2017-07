Rosja: Chan Szejchun nadal czeka na ekspertów

Do sporządzenia raportu o ataku z użyciem broni chemicznej eksperci międzynarodowi muszą udać się na miejsce, do Chan Szejchun i do bazy lotniczej Szajrat w Syrii, a nie wyciągać wnioski zdalnie - oświadczył pełniący obowiązki stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Piotr Iliczew w piśmie do sekretarza generalnego organizacji Antonio Guterresa.

Jak głosi pismo opublikowane na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych, strona rosyjska nalega na tym, by eksperci ONZ i OPCW udali się do syryjskiego miasta Chan Szejchun i do bazy lotniczej Szajrat, a także wzywa do tego, by nie polegać wyłącznie na zeznaniach świadków.

Iliczew określa raport misji jako „jednostronny" i „noszący nader tendencyjny charakter". Dyplomata uważa, że lekceważenie przez międzynarodowe organizacje reguł bezstronnej analizy i obecności na miejscu sprzyja bezkarnemu przeprowadzaniu w regionie ataków z użyciem broni chemicznej „w koniunkturalnych wojskowo-politycznych celach".