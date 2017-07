Koalicja arabska zestrzeliła pocisk, lecący w stronę Mekki

© AP Photo/ Hussein Malla Trump postanowił zaoszczędzić na Syrii

Pocisk balistyczny został zestrzelony w odległości 69 kilometrów na południe od świętego dla muzułmanów miasta. Koalicja oskarżyła szyickich rebeliantów Huti o dokonanie ostrzału, który nazwała „beznadzieją próbą w przeszkodzeniu hadży”. W tym roku pielgrzymki do Mekki ruszają pod koniec sierpnia.

Od 2014 roku w Jemenie trwa konflikt zbrojny pomiędzy wojskami rządowymi i rebeliantami Huti, którzy dążą do obalenia prezydenta Abd ar-Raba Mansura Al-Hadiego. Jedynie południową część kraju wraz z Adenem kontroluje rząd, uznawany przez społeczność międzynarodową i Rijad. Jednak jego władza jest w znacznej mierze iluzoryczna, co wykorzystują Państwo Islamskie i Al-Kaida. Huti kontrolują Sanę oraz rozległe terytoria na północy i zachodzie kraju. Saudyjczycy chcą, by całkowitą kontrolę nad krajem przejął prezydent Hadi.