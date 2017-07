Po co Rosji superciężkie rakiety?

Superciężka rakieta nośna wyprodukowana w Rosji może zostać uruchomiona w 2028 roku. O tym poinformował w ramach salonu lotniczego MAKS-2017 przedstawiciel kompanii „Energomasz”.

Wcześniej szef kompanii „Energia” Władimir Sołncew przedstawił swój projekt rakiety nośnej Energia —5В klasy superciężkiej, której zadanie polega na wysłaniu misji załogowej na Ksieżyc. Jak powiedział Sołncew, w procesie opracowania rakiety zostanie zapożyczony górny stopień wodorodowy z Angary-А5В, a z perspektywicznej rakiety średniej klasy Sojuz-5 zostanie zapożyczony pierwszy i drugi stopień.

Później poinformowano, że rozwiązano problem wyglądu zewnętrznego dwóch typów rakiet branych pod uwagę przy realizacji: Energia-5В-PTK i Energia-5ВP-PTK z masą startową 2368 ton oraz 2346 ton. Oba warianty mogą wyprowadzić na niską orbitę okołoziemską mniej więcej sto ton ładunku, a na orbitę okołoksiężycową 20,5 tony. Zamiast statku na górnej części rakiety może mieścić się również księżycowy moduł do lądowania i startu.

W Roskosmosie uważa się, że stworzenie superciężkiej rakiety i budowa infrastruktury na kosmodromie Wostocznyj będzie kosztować 1,5 biliona rubli. Jednocześnie w kompanii powiedziano, że do 2030 roku nie będzie konieczności stworzenia takiej rakiety ze względu na brak ładunków.

Stworzyć to nic trudnego

Stworzyć rakietę takiej klasy można bez żadnych trudności, mówi Paweł Puszkin. Pytanie jest inne, — zauważa. – Po co ma być ta rakieta, co ma przenosić i jak będzie eksploatowana.

Taki problem pojawił się, kiedy tworzono rakietę Saturn, i kiedy trwały prace nad rakietą Energia. Wtedy było niejasne, po co one są w ogóle potrzebne. W Roskosmosie słusznie mówiono, że najpierw trzeba uargumentować. To znaczy, nie jest problemem stworzyć rakietę, ale trzeba wiedzieć, na co wydajemy pieniądze i jak one się mają zwrócić – wyjaśnił ekspert agencji „Ekonomika segodnya”.

Co zaś dotyczy oświadczeń Energomasza, to zdaniem Puszkina, w ten sposób pokazują oni, że są gotowi wziąć się za realizację tego projektu. „Widzę to tak: rwą się do boju, chcą, żeby im dać pieniądze na technologie” – powiedział ekspert.

Po co Rosji Księżyc i Mars

W jakim celu rakiety tego typu są w ogóle potrzebne? Według oficjalnych danych Roskosmosu, ich zadanie to loty na Księżyc i Mars, czyli tam, gdzie niezbędne są długie ekspedycje, potrzebna jest duża baza i wymagane są duże statki, gdzie planuje się dużą liczbę styków. Inna sprawa, po co nam teraz właśnie Księżyć i Mars, — zadał pytanie Paweł Puszkin.

„Zatem wymogi uargumentowania – po co mamy tam lecieć - są uzasadnione. Jednocześnie, co dotyczy naszych możliwości, to rzeczywiście jesteśmy w stanie stworzyć taką rakietę, która może lecieć bezawaryjnie” – powiedział ekspert.

Rosyjska branża kosmiczna sięgnęła tego poziomu, który pozwala tworzyć rakiety dające sobie radę z takimi zadaniami i które „nie będą spadać” – powiedział Puszkin.