Trump potępił próbę balistyczną Korei Północnej

- USA podejmą wszelkie niezbędne działania, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swym sojusznikom w regionie - oświadczył amerykański prezydent Donald Trump po kolejnej próbie rakietowej Pjongjangu.

Jak podkreślił, północnokoreańskie próby międzykontynentalnych pocisków balistycznych prowadzą jedynie do dalszej izolacji Korei Północnej, której skutkiem jest osłabienie jej gospodarki.

Korea Północna przeprowadziła wczoraj kolejną próbę rakiety balistycznej.

Południowokoreańscy wojskowi ustalili, że był to międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM). Według nich osiągnął on wysokość 3,7 tysiąca km i był bardziej zaawansowany technicznie niż poprzednia rakieta, którą Pjongjang testował na początku lipca. Pentagon również ocenił, że był to ICBM.

Natomiast rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że według jego informacji Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny średniego zasięgu, który osiągnął wysokość 681 km i po przeleceniu 732 km wpadł do Morza Japońskiego.