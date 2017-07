Chinka zmieniła wygląd, by uniknąć spłacania długu

59-letnia Chinka zdecydowała się na operację plastyczną, by nie spłacać długu.

Zhu Najuan miała do zapłacenia prawie 25 milionów juanów (ok. 3,7 mln dol.). Kobieta chcąc uciec od zobowiązań finansowych, zdecydowała się na operację plastyczną, by zmylić policję. Następnie uciekła na południe kraju.

Najuan została zatrzymana w lipcu, gdy próbowała kupić bilet na pociąg w mieście Shenzhen, legitymując się cudzymi dokumentami. Policjanci, którzy przeprowadzili zatrzymanie, byli zszokowani, bo kobieta wyglądała na 30-40 lat i nie przypominała osoby na zdjęciu.