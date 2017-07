Bombowce USA przeleciały nad Koreą Północną

W oświadczeniu lotnictwa Stanów Zjednoczonych, które cytuje agencja Reutera, mowa jest o tym, że rejs bombowców był bezpośrednią odpowiedzią na test rakietowy i poprzedni start z dnia 3 lipca rakiety Hwason-14.

Zgodnie z oświadczeniem, bombowce wyleciały z amerykańskiej bazy lotniczej w Guamie, a nieco później dołączyły do nich japońskie i południowokoreańskie myśliwce.

„Korea Północna nadal jest największym zagrożeniem dla stabilności regionu” – powiedział w oświadczeniu dowódca Pacyficznego Oddziału lotnictwa Stanów Zjednoczonych generał Terrence John O'Shaughnessy.

W przeszłości USA wykorzystywały przeloty ponaddźwiękowego bombowca B1-B "Lancer" jako demonstracji siły w odpowiedzi na północnokoreańskie testy rakietowe lub jądrowe.

Okazało się również, że Waszyngton w najbliższych dniach zamierza zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z północnokoreańskim programem rakietowym.

Pocisk Hwason-14, nazwany tak na cześć koreańskiego określenia Marsa, osiąga wysokość 3724,9 km i przeleciał 998 km w ciągu 47 minut i 12 sekund, zanim spadł w wodach u wschodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego w odległości 150 km od japońskiego archipelagu.

Zachodni eksperci oświadczyli, że obliczenia oparte na danych lotu i oceny otrzymane od amerykańskich, japońskich i południowokoreańskich sił zbrojnych wykazały, że rakieta mogłaby dolecieć tak daleko na terytorium Stanów Zjednoczonych, że sięgnęłaby takich miast jak Denver czy Chicago.

David Right z Rady Naukowców Stanów Zjednoczonych napisał w blogu, że jeśli Hwason-14 przeleciałby po standardowej trajektorii, to jego lot miałby zasięg do 10 400 km.