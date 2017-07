Osetyńskie pierogi (wideo)

Składniki:

Mąka — 250 g, Ciepłe mleko — 150 ml, Drożdże suche — 2 łyżeczki, Olej — 2 łyżeczki, Cukier i sól — po 1 łyżeczce, Ser adygejski, żółty lub twaróg — 300 g, Zielenina: koper, pietruszka, szczypiorek — 70 g, Masło do posmarowania wierzchu

Mąkę przesiewamy, dodajemy cukier, sól, drożdże, mieszamy, po czym stopniowo dodajemy ciepłe mleko, wciąż mieszając. Dodajemy olej, wyrabiamy dalej, formujemy kulę i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na godzinę.

Ser ścieramy na grubej tarce, siekamy zieleninę, dokładnie mieszamy i formujemy kulę (nie dotyczy żółtego sera).

Wyrośnięte ciasto oprószamy mąką, spłaszczamy dłonią, formujemy z niego okrągły placek średniej grubości, kładziemy nadzienie i zlepiamy końce. Delikatnie spłaszczamy ciasto rękami, formujemy okrągły kształt pieroga. Kładziemy go na papier do pieczenia, nacinamy na środku i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temp. 250 stopni na 15-20 minut.

Upieczony pieróg smarujemy z wierzchu masłem.

Uwaga! One uzależniają! Sputnik Polska nie bierze na siebie odpowiedzialności za konsekwencje:)