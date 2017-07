Były agent KGB Jurij Nosienko, który uciekł na Zachód, twierdził, że mógł zapobiec zabójstwu prezydenta USA Johna Kennedy’ego, wpływając na jego mordercę Lee Harvey’a Oswalda – powiedział członek Rady Polityki Zagranicznej i Obrony Rosji, generał major rezerwy Aleksander Michajłow.

Nosienko w dokumentach archiwalnych opublikowanych w Stanach Zjednoczonych twierdził, że koordynował sprawę Oswalda podczas jego pobytu w Związku Radzieckim i „mógł powstrzymać” zabójcę Kennedy’ego. W trakcie podróży służbowej do Genewy w 1964 roku Nosienko zwrócił się do CIA o ochronę, z którym współpracował już od kilku lat, i uciekł do USA. Pieriebieżnik umarł w 2008 roku w wieku 80 lat.

— Znam ludzi, którzy spotykali się z Oswaldem podczas jego pobytu w Związku Radzieckim. Sądzę, że Nosienko nie wykraczał poza krąg tych zagadnień, które rozwiązywano bezpośrednio na terytorium ZSRR z Oswaldem, który wówczas nie przedstawiał żadnej wartości – powiedział w rozmowie z RIA Novosti Michajłow.

Według jego słów „każdy zdrajca zawsze próbuje przypomnieć o sobie, aby podbić swoją cenę i wyjaśnić zdolność do objaśnienia kilku nierealnych spraw”. – Nasze służby specjalne bardziej z powodu inercji kontaktowały się z Oswaldem. Nosienko po prostu podbijał swoją cenę, opowiadając, że coś mógł – powiedział generał.

Jak dodał, „podczas pobytu Oswalda w ZSRR raczej nie można było przypuszczać, że ten człowiek dokona zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

Jurij Nosienko był synem ministra przemysłu stoczniowego ZSRR, ukończył Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) i wstąpił do organów bezpieczeństwa państwowego ZSRR. W styczniu 1964 roku (czyli niedługo po zabójstwie Kennedy'ego) uciekł do Stanów Zjednoczonych.