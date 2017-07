Kryzys katarski: państwa arabskie pokładają nadzieje tylko w Kuwejcie

„Oprócz emira Kuwejtu Sabah al Ahmeda al Dżabera as-Sabaha, nie ma żadnych innych osób, on od początku występuje (jako pośrednik – red.), wszyscy go popierają, a my mamy nadzieję, że jego misja zakończy się sukcesem” – powiedział minister na konferencji prasowej.

W niedzielę w stolicy Bahrajnu Manamie odbyły się rozmowy szefów MSZ Arabii Saudyskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Egiptu, czyli państw, które ogłosiły bojkot Kataru. Po spotkaniu arabska czwórka oświadczyła, że utrzymuje wszystkie swoje żądania, wysunięte wobec katarskich władz. Poza tym, ministrowie wyrazili gotowość do dialogu z Katarem, jeśli jego władze rzeczywiście potwierdzą zakończenie wspierania terroryzmu.

Oprócz emira Kuwejtu, szereg państw, w tym również niearabskich, zaproponowało swoją pomoc w uregulowaniu konfliktu. Prezydent Turcji Erdogan odbył podróż po państwach Zatoki Perskiej w celu poszukiwania dróg rozwiązania kryzysu katarskiego. Wcześniej sekretarz stanu USA Rex Tillerson dokonał kilku podróży do państw regionu, próbując doprowadzić do porozumienia stron.