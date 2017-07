Dlaczego psy są przyjaźnie nastawione do ludzi

Przyjazne nastawienie psów tłumaczy się tym, że faktycznie wszyscy „najlepsi przyjaciele człowieka” są nosicielami szczególnej wersji tzw. „syndromu elfa”: opóźnienia rozwoju psychicznego, związanego ze zmianą budowy chromosomu – głosi artykuł opublikowany w piśmie „Science Advances”.

"To badanie jest szczególnie interesujące z tego punktu widzenia, że wspiera hipotezę „przeżywania bardziej dobrych”, opisującej proces udomowienia psów. Kiedy te geny były uszkodzone i przestawione w chromosomach wilków, ich strach przed ludźmi zastąpiło przyjazne nastawienie, a człowiek zdobył pierwszego towarzysza” – skomentował to odkrycie Brian Hare, antropolog-ewolucjonista z Uniwersytetu Duke’a w Darem (USA).

Uważa się, że człowiek udomowił psy jeszcze w epoce kamienia, na długo przed udomowieniem innych gatunków. Na razie niejasny pozostaje czas udomowienia, ponieważ świadectwa kopalne odnoszą się zarówno do stosunkowo późnego (10-18 tysięcy lat temu), jak i wczesnego (ponad 36 tysięcy lat temu) udomowienia.

© Sputnik. S. Preobrazhenskiy Radzieckie psy-kosmonauci Biełka i Striełka 7

Poza tym nie wiadomo również, kto kogo udomowił: czy ludzie udomowili psy, czy może psy ludzi. Przodkowie psów, jak uważają dziś ewolucjoniści, nauczyli się żyć obok człowieka dzięki dwóm rzeczom: zdolności do trawienia krochmalu, który w dużych ilościach zawarty był w gotowanym jedzeniu i umiejętnści rozpoznawać emocje człowieka i reagować na nie, niejako imitując zachowanie dziecka.

Briget van Holdt z Uniwersytetu Princtone (USA) i jej zespół wyjaśnili, że ta druga umiejętność psów jest produktem niezwykłych zmian w ich chromosomach, które u ludzi zwykle kojarzą się z rozwojem opóźnienia umysłowego i nadzwyczaj wysokim poziomem zaufania i życzliwości.

Ten problem, tzw. syndrom Wiliamsa albo „syndrom elfa”, jak się go potocznie nazywa, pojawia się z powodu uszkodzenia i usunięcia dość dużego odcinka siódmego chromosomu, w rezultacie czego zmienia się zachowanie i wygląd człowieka.

Jak odkryła van Holdt z zespołem, coś podobnego zdarzyło się z psami w okresie ich udomowienia, tyle, że u przyszłych przyjaciół ludzi uszkodzony został szósty chromosom, a nie siódmy. Wszystkie psy, zbadane przez naukowców, miały uszkodzenia w tym chromosomie, co świadczy o tym, że dawni selekcjonerzy specjalnie wybierali nosicieli mutacji i pozwalali im się rozmnażać.

Naukowcy odkryli te niezwykłe mutacje w genomie psów porównujac między sobą DNA kilkudziesięciu zwykłych mieszańców, psów rasowych i dzikich wilków, oceniając, jak ten czy inny osobnik zareagował na pojawienie się człowieka i na ile był mu przyjazny.

Analiza DNA i obserwacje zachowania dzikich i domowych zwierząt wskazały na niezwykłą rzecz – im bardziej przyjacielski pies, tym więcej małych mutacji i dużych błędów zawierał jego genom. Kiedy naukowcy porównali mutacje w DNA psów, odkryli, że większość tych błędów koncentrowała się w szóstym chromosomie, w okolicach genu GTF2I.

Ten gen, jak wyjaśniają biolodzy, kieruje pracą kilkudziesięciu innych odcinków DNA, związanych ze społecznym zachowaniem i psychiką zwierząt, a jego uszkodzenie prowadzi do takich skutków jak syndrom Wiliamsa. Usunięcie lub uszkodzenie GTF2I w genomie myszy, według słów badaczy, gwałtownie zmienia zachowanie gryzoni i pozbawia je strachu przed człowiekiem.

Obecność takich uszkodzeń w DNA wyjaśnia, dlaczego psy mają „dziecięcą” psychikę i zawsze emocjonalnie reagują na działania właściciela i innych ludzi, co czyni je dobrym przykładem do badań tego, co dzieje się z psychiką i układem nerwowym człowieka przy rozwoju „syndromu elfa”.