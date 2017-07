Zamień widły na karabin

© REUTERS/ Carlos Barria Trump oskarżył Rosję o dyskredytowanie jego kampanii wyborczej

Rosyjskie siły zbrojne otrzymały w tym roku 19 nowoczesnych modułowych zestawów do werbunku kandydatów do służby kontraktowej. Powinno to zachęcić młodych ludzi z małych miast i wsi do zaciągania się do wojska.

„Dziś zestaw został już przyjęty na wyposażenie i pierwsze pięć egzemplarzy trafiło do punktów werbunkowych w Petersburgu, Jekaterynburgu, Rostowie nad Donem, Chabarowsku oraz w parku „Patriota”. W tym roku zaplanowano jeszcze przekazanie kolejnych 14 – powiedział sekretarz stanu, zastępca Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej Nikołaj Pankow.

Jak podkreślił, zestawy „pozwolą na rozszerzenie geografii agitacji” i „zachęcą do służby kontraktowej obywateli z odległych miejscowości”.

© AFP 2017/ Dale De La Rey Chiny potrzebują silnej armii

Prototyp zestawu zaprezentowano po raz pierwszy na forum Armia-2015. Dowódcy wojskowi zainteresowali się nim. Uwagi, które wnieśli, uwzględniono podczas dalszych prac nad zestawem.

— Zestaw wyróżniają modułowe konstrukcje, wysoka przepustowość i autonomia – powiedział Pankow.

Zestaw składa się z mobilnego modułu werbunkowego i modułu informacyjno-scenicznego. Pierwszy z nich to zdejmowane nadwozie kontenera, zamontowane na podwoziu o podwyższonej przepustowości. Pojazd został wyposażony w niezbędne meble, sprzęt biurowy i terminal informacyjny.

Moduł informacyjno-sceniczny został umieszczony na przyczepie i składa się z nadwozia przekształcanego w scenę, m.in. z oddzielnym stanowiskiem dla operatora, systemem oświetleniowym i audiowizualnym oraz zasilaniem.