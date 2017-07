Włoch zdradził sekret rosyjskich kosmonautów

© AFP 2017/ Stringer Rola agenta KGB w zabójstwie Kennedy’ego

Zdaniem Włocha, Rosjanie są bardzo związani ze swoją historią, a latanie z nimi było zachwycające. Z Rosjanami, jak powiedział, można przeżyć historię, stać się świadkiem tego, co doprowadziło do ogromnego sukcesu. Jak się to zamienia w zabawne tradycje zilustrował na przykładzie historii z krasnalem, przyczepionym do pulpitu przed załogą.

„Kiedy leciałem po raz pierwszy, nie zrozumiałem, dlaczego dowódca statku Jurij Gidzenko, który właśnie wszedł na pokład, powiesił tę rzecz na gumce. Myślałem, że to talizman, ale kiedy tylko wzlecieliśmy, to gumka zaczęła się rozciągać: Rosjanie już tradycyjnie w ten sposób określają początek przyspieszenia” – opowiedział Włoch.

Vittori dokonał dwóch lotów na MSK: w 2002 i 2005 roku. Powiedział, że przebywanie w nowym środowisku językowym i kulturowym przypominało mu nurkowanie.

„Na początku czujesz się nieco odepchniętym, ale potem odkrywasz dla siebie świat silnych ludzi, znajdujesz przyjaciół na całe życie. Poznajesz profesjonalistów, którzy wiedzą, co trzeba zrobić dla przyszłości, ale pozostają ludźmi i to bezpośrednie podejście czyni prostszym komunikację z rosyjskimi przyjaciółmi i kolegami” – powiedział.