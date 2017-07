USA i Japonia zwiększą presję na KRLD

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i premier Japonii Shinzo Abe w trakcie rozmowy telefonicznej uzgodnili, że będą zwiększać presję na Koreę Północną i namawiać do podobnej strategii inne kraje - głosi komunikat Białego Domu, udostępniony przez agencję Ria Novosti.

© AP Photo/ Korean Central News Agency Po co Korea Północna urządza pokaz siły?

„Liderzy byli zgodni co do tego, że Korea Północna jest ogromnym i rosnącym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej oraz wielu innych krajów. Prezydent Trump i premier Abe wyrazili również konieczność zwiększenia presji gospodarczej i dyplomatycznej na Koreę Północną, a także przekonania innych państw do wzięcia z nich przykładu" — głosi komunikat Białego Domu.

Trump dał również „żelazne" gwarancje dotyczące obrony Japonii i Korei Południowej — poinformował Biały Dom.

Do rozmowy Trumpa i Abe doszo po drugiej próbie międzykontynentalnej rakiety balistycznej, przeprowadzonej przez Koreę Północną. Według ocen wojskowych rakieta pokonała około 1000 km i spadła do Morza Japońskiego.