McFaul ostrzegł Rosjan przed trudnościami przy ubieganiu się o wizę do USA

„Jeśli rzeczywiście dojdzie do tej redukcji, Rosjanie muszą być przygotowani na to, że na odbiór amerykańskich wiz będą czekać tygodniami, a nawet miesiącami" - pisze McFaul na Twitterze. W innym wpisie McFaul wyraził wątpliwość, czy w Rosji pracuje 755 amerykańskich dyplomatów - właśnie o 755 osób miałaby zostać zmniejszona amerykańska misja dyplomatyczna.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS