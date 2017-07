Amerykańscy dyplomaci powiedzą „Goodbye Russia"

Prezydent Trump nie złożył co prawda podpisu pod projektem ustawy ws. antyrosyjskich sankcji, ale Kreml uważa, że dokument zostanie przyjęty automatycznie po przegłosowaniu go w Senacie, dlatego nie czeka na podpis prezydenta i już dziś odpowiada na antyrosyjskie sankcje - oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow.

„Rzecz w tym, że po tym jak Izba Reprezentantów i Senat przyjęły ten projekt ustawy, wiadomo, jakie będą jego dalsze losy. Dokument przybierze formę ustawy de facto automatycznie. To znaczy, nawet jeśli prezydent USA go nie podpisze, tak czy inaczej przybierze formę ustawy" — powiedział Pieskow, zapytany o to, dlaczego Rosja już teraz odpowiada na amerykańskie sankcje.

Ponadto Pieskow przypomniał wcześniejsze słowa Waszyngtonu o tym, że jeśli u Trumpa pojawią się jakieś uwagi, będą one dotyczyć ich zaostrzenia.

„Dlatego nie ma na co czekać. Wszystko było z góry wiadomo" — podkreślił rzecznik rosyjskiego prezydenta. Rosja dała dużo czasu na redukcję personelu dyplomatycznego USA, bo 72 godziny, które Waszyngton dał rosyjskim dyplomatom to rzecz nieludzka i niepoprawna" — powiedział dziennikarzom rzecznik rosyjskiego prezydenta.

Zapytany o to, czy tak długi czas na wyjazd pracowników nie oznacza, że Rosja dopuszcza dialog w tej sprawie, Pieskow odpowiedział: „Nie, nie oznacza. To normalna praktyka".

„Domaganie się zakrojonej na tak dużą skalę redukcji personelu w tak krótkim czasie, jaki przydzielono naszym dyplomatom, byłoby nieludzkie i niepoprawne. Stąd tak dużo czasu" — wyjaśnił Pieskow.