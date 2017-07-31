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    Ramzan Kadyrow

    Kadyrow: rosyjskie okręty podwodne mogą zlikwidować każdy cel

    © Sputnik. Said Carnaev
    Świat
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    Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow w swoim przemówieniu z okazji Dnia Marynarki Wojennej Rosji powiedział, że rosyjskie okręty podwodne w razie konieczności mogą „zlikwidować dowolny cel z każdego punktu wszystkich oceanów świata".

    „Jest to święto wielu tysięcy odważnych marynarzy, chorążych, oficerów, którzy o każdej porze roku i niezależnie od pogody pełnią trudną służbę na Wszechoceanie" — powiedział. „Nasza Marynarka Wojenna ma wspaniałą historię. Toczyła bitwy na Oceanie Spokojnym, Morzu Bałtyckim, Północnym, Czarnym i innych, prowadziła bohaterskie operacje przeciwko okrętom podwodnym i statkom nawodnym przeciwnika w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej" — podkreślił Kadyrow.

    Ramzan Kadyrow
    © Sputnik. Said Tsarnaev
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    Dodał także, że „obecnie rosyjska flota stacjonuje nie tylko w krajowych portach i bazach, rosyjskie zgrupowanie okrętów na Morzu Śródziemnym istotnie wpływa na przebieg operacji wojennej przeciwko „Państwu Ibliskiemu" (komórka organizacji terrorystycznej „Państwo Islamskie" — red.) w Syrii.

    Z okazji Dnia Marynarki Wojennej złożył również życzenia ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu, dowódcy Marynarki Wojennej Władimirowi Koroliowowi, całemu personelowi Marynarki Wojennej, kursantom i weteranom, a także życzył wszystkim dobrego zdrowia, sukcesów oraz powodzenia na służbie.

     

    Сегодня наша страна отмечает День Военно-Морского флота России. Это праздник многих тысяч мужественных матросов, мичманов, офицеров, которые в любое время года и при любой погоде несут нелёгкую службу на просторах мирового океана. Наш военный флот имеет славную историю. В его летописи сражения на Тихом океане, Балтийском, Северном, Чёрном и других морях, героические операции против подводных лодок и надводных кораблей противника в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наш флот находится не только у родных причалов и в родных базах. Наши атомные подводные лодки готовы в случае необходимости поразить любую цель из любой точки всех океанов мира. Наша группировка в Средиземном море оказывает существенное влияние на ход операции против Иблисского государства в Сирии. Я искренне поздравляю с праздником министра обороны России Сергея Шойгу, Главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королёва, весь личный состав ВМФ, курсантов и ветеранов. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи в ратной службе! #Кадыров #Россия #Чечня #ВМФ

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 30 2017 в 11:43 PDT

     

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    Tagi:
    okręty podwodne, marynarka wojenna, Ramzan Kadyrow, Rosja
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