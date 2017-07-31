Kadyrow: rosyjskie okręty podwodne mogą zlikwidować każdy cel

„Jest to święto wielu tysięcy odważnych marynarzy, chorążych, oficerów, którzy o każdej porze roku i niezależnie od pogody pełnią trudną służbę na Wszechoceanie" — powiedział. „Nasza Marynarka Wojenna ma wspaniałą historię. Toczyła bitwy na Oceanie Spokojnym, Morzu Bałtyckim, Północnym, Czarnym i innych, prowadziła bohaterskie operacje przeciwko okrętom podwodnym i statkom nawodnym przeciwnika w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej" — podkreślił Kadyrow.
Z okazji Dnia Marynarki Wojennej złożył również życzenia ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu, dowódcy Marynarki Wojennej Władimirowi Koroliowowi, całemu personelowi Marynarki Wojennej, kursantom i weteranom, a także życzył wszystkim dobrego zdrowia, sukcesów oraz powodzenia na służbie.
Сегодня наша страна отмечает День Военно-Морского флота России. Это праздник многих тысяч мужественных матросов, мичманов, офицеров, которые в любое время года и при любой погоде несут нелёгкую службу на просторах мирового океана. Наш военный флот имеет славную историю. В его летописи сражения на Тихом океане, Балтийском, Северном, Чёрном и других морях, героические операции против подводных лодок и надводных кораблей противника в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наш флот находится не только у родных причалов и в родных базах. Наши атомные подводные лодки готовы в случае необходимости поразить любую цель из любой точки всех океанов мира. Наша группировка в Средиземном море оказывает существенное влияние на ход операции против Иблисского государства в Сирии. Я искренне поздравляю с праздником министра обороны России Сергея Шойгу, Главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королёва, весь личный состав ВМФ, курсантов и ветеранов. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи в ратной службе! #Кадыров #Россия #Чечня #ВМФ
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