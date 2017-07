Jak Zachód zareagował na chińskie okręty na Bałtyku?

We Władywostoku paradę obserwowali członkowie załóg, które przybyły tam, by wziąć udział w konkursach międzynarodowych Puchar Morza 2017 i Desant Morski 2017, w tym chińskiej piechoty morskiej. Natomiast chiński niszczyciel „Hefei", fregata „Yuncheng" i jednostka wspomagająca „Lomahu" w niedzielę były obecne na paradzie w Petersburgu. Gazeta New York Times dostrzegła w tym zamiar „podkreślenia partnerstwa strategicznego Chin i Rosji".

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis USA otoczą Litwę opieką podczas manewrów „Zachód-2017"

Jak podkreślała wcześniej gazeta w związku ze wspólnymi ćwiczeniami z udziałem okrętów obu państw, Moskwa i Pekin widzą w sobie nawzajem „alternatywę dla zachodniego modelu politycznego". Rozszerzenie współpracy wojskowej daje im możliwość pokazania, że próby Zachodu odizolowania ich od siebie nic nie dadzą — twierdzi autor artykułu.

W kontekście rozszerzenia współdziałania morskiego Rosji i Chin dziennikarz The National Interest zadaje pytanie, czy doprowadzi to do zawarcia formalnego sojuszu. Zresztą eksperci uznali taki rozwój wydarzeń za mało prawdopodobny. Na fakt, że Rosja i Chiny nie tworzą bloków wojskowych, we czwartek zwrócił uwagę rosyjski prezydent Władimir Putin. Jednocześnie według niego wspólne rosyjsko-chińskie ćwiczenia wojskowe na Bałtyku są dobrym przykładem tego, jak państwa mogą współpracować w każdym regionie świata.

© AP Photo/ Petar Petrov Szef rumuńskiej dyplomacji omija Moskwę

The National Interest podkreslił wzrost poziomu partnerstwa strategicznego między Moskwą i Pekinem. Zdaniem autora artykułu wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi na Bałtyku Rosja i Chiny wysyłają pod adresem Zachodu sygnał, iż zamierzają maksymalnie utrudnić USA i ich sojusznikom przeprowadzanie operacji w pobliżu ich wybrzeży.

„Rosja i Chiny zbliżają się, by podważyć globalną dominację Waszyngtonu" — podkreśla autor. Według niego część odpowiedzialności za to spoczywa na polityce zagranicznej realizowanej przez Stany Zjednoczone przez ostatnie 25 lat.

Nie obeszło się bez oświadczeń odnośnie „zagrożenia" związanego z ćwiczeniami. Na przykład brytyjska The Telegraph uznała, że ćwiczenia na Bałtyku są dla Wielkiej Brytanii i jej sojuszników w NATO „ostrzeżeniem" przed zagrożeniem dla europejskiego bezpieczeństwa stwarzanym przez wzmocnienie chińskich sił zbrojnych.