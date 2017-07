Córka polskiego górnika otrzymała życzenia od Putina

Edyta Piecha to urodzona we Francji radziecka i rosyjska piosenkarka, mieszkała w Polsce. Rosyjski prezydent Władimir Putin złożył piosenkarce życzenia z okazji 80. urodzin.

„Ogromny, szczodry talent i bezgraniczne oddanie sztuce pomogły Pani w osiągnięciu wybitnych sukcesów zawodowych, w awansowaniu do roli jednej z najjaśniejszych gwiazd ojczystej estrady, w zdobyciu uznania i prawdziwej miłości publiczności" — czytamy w depeszy z życzeniami.

Edyta Piecha to radziecka i rosyjska piosenkarka, ludowa artystka ZSRR. Urodziła się w polskiej rodzinie górników we Francji. Po wojnie rodzina przeprowadziła się do Polski, na Śląsk. Edyta chciała zostać nauczycielką, ukończyła liceum pedagogiczne w Wałbrzychu. W 1955 roku, po konkursie w Gdańsku, Edyta Piecha otrzymała skierowanie na naukę do ZSRR.

Laureatka wielu radzieckich i zagranicznych konkursów estradowych, Edyta Piecha zyskała w Związku Radzieckim ogromną popularność, która nie opuszcza ją aż do dziś. Posiadaczka Rosyjskiej Nagrody Narodowej „Owacja" w nominacji „Żywa Legenda", orderu za Zasługi dla Ojczyzny, odznaki honorowej za Zasługi dla Petersburga, francuskiego orderu za Utrwalanie Pokoju poprzez Sztukę i wielu innych nagród.