Bukareszt: Rogozin z pełną premedytacją leciał nad Rumunią

© Sputnik. Sergey Kuznecov Mołdawscy parlamentarzyści żądają wyprowadzenia rosyjskich żołnierzy z Naddniestrza

W wywiadzie dla rumuńskiej stacji Antena 3 Meleșcanu podkreślił, że jego zdaniem „cała ta sprawa z przekraczaniem granicy powietrznej nad Rumunią była zaplanowana po to, by wystąpił konflikt między Rumunią i Rosją".

„Już na kilka dni przed udaniem się do Naddniestrza Rogozin opublikował na Twitterze informację o tym, że przekroczy rumuńską granicę i umieścił stosowną mapę, aby unaocznić, którędy będzie wjeżdżać, którędy wyjeżdżać itd. Z mojego punktu widzenia to była dobrze przemyślana akcja wicepremiera Rogozina, która miała na celu wywołanie konfliktu w relacjach między Rumunią i Rosją" — zauważył Meleșcanu.

© Sputnik. Sergei Guneev Nowy prezydent Mołdawii przyznał się do błędów przed Moskwą

Jak powiedział rumuński dyplomata, rosyjski urzędnik „chciał zademonstrować, że sankcje zastosowane przez Unię Europejską wobec niektórych urzędników, figurujących na czarnej liście i pozbawionych prawa podróżowania po państwach UE lub przejeżdżania tranzytem przez ich obszar, nie działają".

„Oczywiście, jeśli występuje się z takim oświadczeniem publicznie, to staje się ono punktem wyjścia dla uruchomienia mechanizmu przewidzianego w ramach unijnych sankcji. Przekazaliśmy tę informację wydziałowi konsularnemu, który poinformował z kolei urząd lotnictwa cywilnego Rumunii. Ten z kolei zauważył, że zgodnie z unijnymi sankcjami odmawia temu samolotowi prawa do przekraczania przestrzeni powietrznej, nawet jeśli to samolot cywilny" — powiedział Meleșcanu.

Zdaniem rumuńskiego ministra, życiu pasażerów znajdujących się na pokładzie zawróconego samolotu, nie groziło niebezpieczeństwo.