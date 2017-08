Nowy antybiotyk pokonuje dymieniczną dżumę

© Sputnik. Sergey Malgavko Odpoczynek na wybrzeżu Morza Azowskiego 11

Patogenne bakterie przyzwyczajają się do antybiotyków, co zmusza naukowców do poszukiwania nowych dróg leczenia. Jedno z ostatnich opracowań naukowych to antybiotyki, które tłumią działanie LpxC — eznymu odgrywającego ważą rolę w tworzeniu zewętrznej błony u bakterii gram-ujemnych. W rezultacie tego, że takie bakterie mają błonę zewnętrzną, są bardziej odporne na antyciała w porównaniu do gram dodatnich bakterii, nie posiadających błony.

Niedawny eksperyment laboratoryjny, który został przeprowadzony przez badaczy z Uniwersytetu Duke’a i Instytutu Pasteura w Lille, pozwolił otrzymać nowy inhibitor LpxC, który może leczyć zakażenia bakterialne odporne na wiele innych środków lekarskich.

Preparat LPC-069 wyleczył zakażenie u myszy, które wywołała gramujemna bakteria Yersinia pestis. Ta sama bakteria wywołuje dymieniczną dżumę. Ten rodzaj dżumy jest diagnozowany u około tysiąca ludzi rocznie.

Inhibitory LpxC stanowią szczególną nową klasę antybiotyków, które mogą leczyć wiele zachorowań infekcyjnych, wywołanych gramujemnymi mikroorganizmami. Przez długi czas naukowcy nie mogli pojąć, w jakim stężeniu ten preparat jest bezpieczny dla ludzi i, jednocześnie, pozostaje efektywny.

LPC-069 nie wywołał powaznych środków ubocznych u myszy doświadczalnych w dowolnych dozach, nawet najwyższych. 15 gryzoniom wprowadzono preparat 18 godzin po zarażeniu dżumą. Te myszy pozostały żywe, podczas gdy zarażone myszy z grupy kontrolnej już zginęły.

Okazało się, że przy trafianiu inhibitora do organizmu człowieka ginie co najmniej dziesięć różnych patogennych bakterii. Wszystkie te bakterie, poza Yersinia pestis, zostały także wprowadzone do organizmów pacjentów szpitala przy uniwersytecie Lille, a później zostały pomyślnie uśmiercone.