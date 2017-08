Rosyjski generał o dostawach broni dla Kijowa: „połowę sprzedadzą, połowę pogubią"

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Pensylwański węgiel zamiast donieckiego. Ukraina będzie kupować węgiel od USA

Gazeta Wall Street Journal poinformowała wcześniej, powołując się na amerykańskich urzędników, że Pentagon i Departament Stanu USA opracowały plan dostaw przeciwpancernych pocisków rakietowych i innej broni dla Ukrainy. Biały Dom jak dotąd go nie zatwierdził.

„To raczej symboliczny gest oznaczający wejście amerykańsko-ukraińskiej współpracy na nowy poziom… A co do pytania, czy te dostawy mogą sprowokować kolejną fazę napięcia w regionie, myślę, że raczej nie. To nie na tyle poważna broń. Tym bardziej, że, znając naszych ukraińskich braci, połowę pewnie sprzedadzą, część pogubią, inną jeszcze część też gdzieś zaprzepaszczą" — powiedział Burzyński.

Przeciwko dostawom broni dla Kijowa występuje większość europejskich polityków. Były szef niemieckiej dyplomacji, były przewodniczący OBWE, prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier mówił wcześniej, że dostawy broni dla Ukrainy są bardzo ryzykowną i kontrproduktywną drogą wyjścia z kryzysu. Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO generał Petr Pavel oświadczył, że nie widzi konieczności dostaw broni śmiercionośnej dla Ukrainy, bo to „zwiększy tylko cierpienia ludzi".