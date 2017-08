Kreml skomentował ewentualne dostawy przeciwpancernych pocisków dla Kijowa

Wszystkie kraje aspirujące do odegrania szczególnej roli w regulowaniu konfliktów muszą unikać działań, które mogą wywołać nową falę napięcia - oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow, poproszony o komentarz w sprawie ewentualnych dostaw amerykańskich przeciwpancernych pocisków kierowanych dla Kijowa.

„Geopolityczne rozważania nie powinny być raczej przyczynkiem do komentarzy. Nasze stanowisko jest dobrze znane. Uważamy, że wszystkie kraje, w szczególności te, które aspirują do odegrania szczególnej roli w regulowaniu konfliktów, muszą unikać wszelkich działań, które mogą wywołać kolejną falę napięcia w tak niełatwym regionie" — powiedział Pieskow, zapytany o to, czy Moskwa zamierza inicjować jakieś rozmowy z Waszyngtonem na temat ewentualnych dostaw przeciwpancernych pocisków kierowanych dla Ukrainy, i czy Moskwa odpowie tym samym, wspierając proklamowane w trybie jednostronnym DRL i ŁRL.