USA przerzucą myśliwce F-16 do bazy w Korei Południowej

USA w sierpniu na cztery miesiące planują przerzucić do bazy lotniczej w Korei Południowej 12 myśliwców F-16 i około 200 wojskowych - czytamy w komunikacie umieszczonym na oficjalnej stronie amerykańskich sił powietrznych.

„Około 200 wojskowych sił powietrznych i 12 myśliwców F-16 Fighting Falcon eskadry lotnictwa Gwardii Narodowej USA w ramach rotacji jest gotowych wyruszyć do bazy lotniczej Kunsan, Korea Południowa, by zostać tam na cztery miesiące. Zgodnie z oczekiwaniami samoloty i wojskowi przybędą do bazy w sierpniu" — czytamy w komunikacie.

© AFP 2017/ Kim Won-Jin MSZ krytykuje próby przerzucenia przez USA odpowiedzialności za KRLD na Rosję

Dowództwo Lotnictwa Pacyfiku podkreśla, że ludzie i sprzęt wysyła się w ramach realizacji zobowiązań USA w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w zachodniej części Pacyfiku i podtrzymania pokoju w regionie. Amerykańskie samoloty są wysyłane do Korei Południowej na tle napięć w regonie związanych z testami rakietowymi w KRLD.