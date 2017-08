Hiszpania ekstraduje do USA rosyjskiego programistę

Hiszpański sąd orzekł o ekstradycji do Stanów Zjednoczonych rosyjskiego programisty Stanisława Lisowa - informuje Krajowa Izba Sądowa.

Sąd „postanowił uznać wniosek o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych obywatela Rosji Stanisława Witaliewicza Lisowa" - czytamy w komunikacie.

Do zatrzymania doszło w Barcelonie w styczniu 2017 roku. Rozprawa sądowa, na której rozpatrywano wniosek o jego ekstradycję, odbyła się w Madrycie 20 lipca. Lisow nie przyznał się wówczas do winy.

Началась "охота" на российских хакеров: задержанный в Испании российский программист Станислав Лисов будет экстради https://t.co/3mkwbCwGpc pic.twitter.com/nLJgFcWwLt — Диалог.UA (@Dialog_UA) 20 stycznia 2017

Hiszpańska Gwardia Cywilna przekazała, że do zatrzymania Lisowa doszło na podstawie amerykańskiego listu gończego.

© Fotolia/ Peterzayda Pekin tworzy cyberarmię

USA podejrzewają rosyjskiego programistę o stworzenie „bankowego trojana" NeverQuest, który zapewniał oszustom dostęp do komputerów innych osób i instytucji finansowych i kradzież danych bankowych. Analiza serwerów rozmieszczonych we Francji i w Niemczech, którymi miał operować Lisow, pozwoliła na ujawnienie bazy danych z wykradzionymi informacjami o rachunkach w instytucjach bankowych, w tym również o środkach na kontach. Co więcej Lisow miał działać nie sam, lecz w ramach „organizacji przestępczej". Ile osób miałaby ona liczyć - na ten temat strona hiszpańska danych nie posiada.

Lisowowi grozi do 35 lat więzienia.