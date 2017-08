Co się stało w moskiewskim sądzie: ujawniono szczegóły strzelaniny

Do poważnego incydentu doszło we wtorek w budynku sądu okręgowego w Krasnogorsku, w którym toczyła się rozprawa w sprawie tak zwanej „bandy GTA". Po przyjeździe do sądu, w windzie jeden z oskarżonych rzucił się na konwojentów, usiłując ich udusić. Na pomoc przyszli mu wspólnicy, którzy wyrwali policjantom broń.