Simonian: Inaczej wyobrażałam sobie demokrację

„Partia demokratycznego prezydenta Macrona demokratycznie poradziła francuskim mediom, by „nie powielały informacji" RT i Sputnika, dlatego że nie pałaliśmy zbyt wielką miłością do ich kandydata. Jakoś inaczej wyobrażałam sobie wartości demokratyczne" — czytamy w oświadczeniu Simonian.

Na stronie ruchu „En marche!" widnieje informacja, że RT i Sputnik umyślnie publikowały nieprawdziwe informacje o Macronie w czasie wyborów prezydenckich. Stronnicy francuskiego prezydenta apelują też do francuskich i zagranicznych mediów, by „przestały systematycznie powielać informacje" dostarczane przez strony RT i Sputnika, „nawet jeśli robią to w celu przeprowadzenia oceny zasadności informacji". W swoim oświadczeniu „En Marche!" zwraca się do władz sieci społecznościowych, aby oznaczały te dane jako propagandowe".

Simonian oświadczyła także, że podług logiki Macrona z Rosji należałoby odprawić wszystkie zachodnie media, bo przecież te zawsze występują przeciwko Władimirowi Putinowi i agitują za rosyjską opozycją, usiłując ingerować w wybory.

Jak mówi Simonian, nie ma żadnych dowodów zamieszczania przez RT nieprawdziwych informacji. Simonian dodała, że doczepianie etykietki „fejk" do każdej informacji, z którą nie zgadza się Macron, tworzy niebezpieczny precedens, który zagraża wolności słowa i dziennikarstwu jako takiemu.