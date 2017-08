Roboty nauczyły się mówić we własnym języku, Facebook się przestraszył

Programiści portalu społecznościowego Facebook zostali zmuszeni do wyłączenia czat-botów na bazie sztucznej inteligencji po tym, jak stworzyły własny język do komunikacji, informuje „International Business Times”.

Wydanie odnotowało, że początkowo wszystkie boty komunikowały się w języku angielskim. Jednak potem niektóre z nich wymyśliły własny język do szybszej komunikacji między sobą, a ponieważ było to sprzeczne z celami projektu, kompania musiała je wyłączyć, a innych agentów sztucznej inteligencji przeprogramować w kierunku komunikacji wyłącznie w języku angielskim.

Te boty* uczyły się na podstawie fragmentów z brytyjskiego angielskiego – precyzuje konstruktor systemów sztucznej inteligencji, pracownik laboratorium ITMO (Badawczy Uniwersytet Technologii Informacyjnych) i katedry technologii komputerowych Siergiej Murawiow. – Ale problem w tym, że w językach istnieje wiele nie znajdujących się w indeksie dialektów i słów, a system ich nie rejestruje”. Na przykład, słowa niecenzuralne nie są odpowiednio rejestrowane.

„Zatem roboty tworzą własny język. To raczej nie własny język, ale wstawki z tego, czego robot sie nauczył – dodaje założyciel serwisu do analityki i komunikatorów Combot Fiodor Skuratow.

„To, co zdarzyło się ze sztuczną inteligencją w Facebooku, związane jest z samopiszącym się programem API, – wyjaśnia Skuratow, – kiedy program pisze się sam do pracy z innym programem. To niczym się nie różni od prób zmuszenia sieci neuronnych do pisania programu kodowego. Komunikacja w ludzkim języku to coś w rodzaju nie bardzo udanego eksperymentu. Ci, którzy znają się na kodzie programowym wiedzą, że już były próby stworzenia języka programowania, podobnego do języka naturalnego. Aby tam pisać nie funkcje i skomplikowane zmienne, ale żywy język. Na razie wszystkie te próby się nie udały. Nic nie wyszło. Po prostu dlatego, że język matematycznych formuł jest o wiele bardziej zaawansowany i funkcjonalny. Kiedy roboty zaczynają rozmawiać ze sobą w ludzkim języku to będzie to o wiele gorsze niz komunikowanie się za pomocą formuł”.

*Czat-boty – programy, które mogą odpowiadać na pytania użytkowników w aplikacjach.