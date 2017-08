Cztery największe tajemnice Bajkału

© Zdjęcie: Bentley Motors press service Lód Bajkału

Czy trzeba kolejny raz przypominać, jak bardzo unikalne jest najgłębsze jezioro świata i jednocześnie największy zbiornik słodkiej wody — Bajkał, którego zapasów wystarczyłoby, aby przez pięć lat dostarczać całej ludzkości wodę pitną? Naukowcy regularnie badają jezioro, jednak w dalszym ciągu skrywa ono wiele tajemnic. Sputnik postanowił przyjrzeć się niektórym z nich.

Do XVII wieku Rosjanie nazywali Bajkał nie „Bajkałem", a „Lamu", co w lokalnym dialekcie ewenkijskim oznacza „morze", później nazywano je na manierę buriacką — „Bajgał" — czyli jezioro. „G" zamieniło się później w „K" bardziej typowe dla rosyjskiego ucha. Po dziś dzień istnieje wiele wersji związanych z pochodzeniem nazwy jeziora. Najbardziej oryginalna z nich głosi na przykład, że nazwa jeziora pochodzi od arabskiego „Bachr-al-Baka", co oznacza „morze, rodzące wiele łez" czy też „morze strachu".

W 1999 roku na lodzie Bajkału po raz pierwszy odkryto gigantyczne kręgi, które wywołały burzliwe dyskusje w świecie nauki. Są one tak ogromne, że nie da się ich zobaczyć z powierzchni jeziora czy nawet wysokich przybajkalskich gór. Po pierwszym odkryciu kręgów rosyjscy uczeni doszli do wniosku, że należy prowadzić codzienne obserwacje powierzchni jeziora z Kosmosu.

Później, jak to zwykle bywa, zaczęły pojawiać się najbardziej nieprawdopodobne wersje pochodzenia kręgów, jedna z nich związana była nawet z przybyszami z kosmosu. Uczeni są oczywiście bardziej sceptyczni. Według jednej z wersji kręgi kształtują się w związku z uwalnianiem się metanu ze skał osadowych jeziora, jednak jest to tylko hipoteza.

Póki co tajemnica kręgów na lodzie Bajkału pozostaje niewyjaśnioną tajemnicą tego niesamowitego jeziora.

Nie mniej fascynującym faktem jest świecenie się wody Bajkału. Badacze odkryli to zjawisko już w 1982 roku. Pomiary próbek wody na różnych głębokościach i w różnych miejscach jeziora wykazały, że intensywność świecenia się wody zmniejsza się wraz z głębokością. Przy czym wahania intensywności świecenia się wody na powierzchni i dnie jeziora były bardzo duże. Co ciekawe, świecenie wody zmniejsza się w okresie od listopada do połowy stycznia, po czym woda znów zaczyna się intensywnie świecić. Dla naukowców analiza tych procesów ma ogromne znaczenie, ponieważ dzięki niej można przewidzieć zmiany sytuacji ekologicznej. Jednak obserwacje obserwacjami, a przyczyn świecenia się wody w Bajkale uczeni do tej pory nie wyjaśnili i wciąż szukają klucza do rozwiązania tej zagadki.

Ludzie po dziś dzień lubią budować mury, ale ten niewytłumaczalny fanatyzm, z jakim wznosiła budowle rdzenna ludność Bajkału, naprawdę zadziwia. Turyści i ekspedycje naukowe do tej pory odnajdują wokół jeziora wiele konstrukcji, których przeznaczenie nie jest znane. Znajdowane są także budowle fortyfikacyjne na przylądkach jeziora, jednak przeznaczenie wielu kamiennych murów głęboko w tajdze nie jest do tej pory znane.

Aby je zbudować, ludzie przynosili kamienie z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pytanie „po co?" pozostaje jednak bez odpowiedzi. Oczywistym jest, że nie wszystkie znalezione mury można zaliczyć do obronnych. Mury Bajkału różnią się nie tylko pod względem przeznaczenia, ale także wieku. Niestety, archeologom bardzo trudno jest określić dokładne daty wzniesienia tych budowli, jednak przyjęto uważać je za osiągnięcie kultury kurumczyńskiej z V-X wieku.