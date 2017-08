MO Ukrainy nie zrealizowało zamówienia państwowego

Parlamentarzysta napisał o tym na swoim koncie na Facebooku. 31 lipca prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę o budżecie państwowym, zgodnie z którą miliardy hrywien przeznacza się właśnie na sektor obronny. Zdaniem Tymczuka powodów do radości nie ma.

„Jestem między innymi ciekaw, dlaczego Ministerstwo Obrony tak się cieszy z dodatkowego finansowania (w tym na zakup nowej broni), jeśli wykorzystało środki, które miały starczyć do sierpnia bieżącego roku, mówiąc łagodnie z wątpliwą skutecznością? Na przykład państwowe zamówienie obronne dotyczące zakupu nowego sprzętu opancerzonego dla armii jak miesiąc temu stało w miejscu, tak stoi do dziś (wczoraj specjalnie jeszcze raz pytałem dyrektorów zakładów). Ministerstwo Obrony nie zawiera umów z zakładami przemysłu obronnego, całkowicie uniemożliwiając (a mianowicie już uniemożliwiło) realizację państwowego zamówienia obronnego na ten rok. Nie potrzebuje armia nowego sprzętu opancerzonego, choćby nie wiem co" — oznajmił Tymczuk.

Według niego z powodu takiej sytuacji w zakładach przemysłu obronnego „jak nie dzisiaj, to jutro tysiące pracowników pójdą na nieodpłatny urlop".

„Nie wiadomo, dlaczego wyrywamy miliardy dolarów z budżetu socjalnego i przeznaczamy je na obronę, a nasz przemysł obronny jednocześnie stoi w miejscu" — podsumował Tymczuk.

W połowie lipca służby porządkowe aresztowały szereg najwyższych funkcjonariuszy ukraińskich sił zbrojnych i Lwowskiej Fabryki Pancernej. Zarzuty z paragrafu „Przywłaszczenie, marnotrawstwo majątku lub zawładnięcie im poprzez nadużycia stanowiska" zostały postawione szefowi oraz szefom wydziału Centralnego Zarządu Pancernego, dyrektorowi i wicedyrektorowi fabryki pancernej.