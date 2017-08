Bitcoin rozdzielił się na dwie kryptowaluty

© AFP 2017/ Miguel Schincariol Miss Bum Bum pozują w męskiej bieliźnie (foto)

Doszło do tego 1 sierpnia. Przyczyną pojawienia się alternatywnej kryptowaluty — Bitcoin Cash – było to, że pula chińskich minerów nie zgodziła się na parametry wcześniej zatwierdzonej aktualizacji znanej jako SegWit2х. Miała ono zwiększyć blok obliczeniowy z 1 do 2 megabajtów.

Chińscy minerzy są w mniejszości, jednak to za ich plecami znajdują się gigantyczne „fermy” wydobycia bitcoinów: hangary zastawione stelażami z procesorami graficznymi, „wydobywającymi” kryptowalutę. Chińczycy mają największe moce obliczeniowe, dlatego nowa wirtualna waluta, nazwana Bitcoin Cash, zakłada zwiększenie maksymalnego rozmiaru bloku do 8 megabajtów.

Na targach na giełdzie bitcoinów w Hingkongu cena nowego Bitcoin Cash w ciągu minut wzrosła z zera do 10 % wartości starego Bitcoina. W ciagu mniej niż godziny nowa kryptowaluta podrożała do 315 dolarów. Ale potem kurs poszedł w dół. Analitycy wróżą nowej kryptowalucie sukces. Na przykład Anthony Abell, dyrektor start-up bitcoina TrustMe zauważa, że główna zaleta Bitcoin Cash w porównaniu ze starym bitcoinem polega na tym, ze jest on tańszy, a transakcje w jego bloku dokonują się szybciej. Niemniej jednak, jak zauważa dyrektor techniczny internetowego kantoru kryptowalut Ripple Stefan Thomas, problemy, które doprowadziły do podziału bitcoina nie zostały rozwiązane. „Wojna domowa” między dużymi i mniejszymi minerami jeszcze się nie skończyła.