Trump obwinił Kongres o degradację stosunków z Rosją

„Nasze relacje z Rosją znajdują się na niebywale niskim i niebezpiecznym poziomie. Możecie podziękować Kongresowi. Ci sami ludzie nie mogą nam nawet dać opieki medycznej" - napisał Trump na Twitterze.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!