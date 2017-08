Putin: Do dalekowschodnich projektów trzeba angażować rosyjskich specjalistów

Do dużych projektów realizowanych na Dalekim Wschodzie trzeba angażować rosyjskich specjalistów - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin.

„Ważne jest to, by maksymalnie wykorzystywać kadrowy potencjał dalekowschodnich firm, uczelni i innych placówek edukacyjnych" — powiedział rosyjski prezydent w czasie narady w obwodzie amurskim. „Co się tyczy angażowania zagranicznej siły roboczej, to tutaj potrzebne są bardzo wyważone i elastyczne decyzje uzasadnione rzeczywistymi, obiektywnymi potrzebami" — wyjaśnił Władimir Putin.

„Mam też na uwadze odpowiednie kwalifikacje specjalistów" — dodał rosyjski prezydent. Trzeba oczywiście mieć także na uwadze zobowiązania przyjmowane na siebie przy realizacji projektów z funduszy specjalnych" — podkreślił rosyjski prezydent. „Ale, jeszcze raz powtarzam, my powinniśmy w pierwszej kolejności angażować rosyjskich specjalistów na wszystkich etapach realizacji tych projektów" — podkreślił prezydent.

Putin zaapelował też o pełne wykorzystanie potencjału dalekowschodnich megaprojektów, które powinny stać się ośrodkami przyciągającymi pieniądze prywatnych podmiotów zaliczanych do kategorii małego i średniego biznesu.

Prezydent podkreślił, że projektom należy zapewnić wsparcie infrastrukturalne i kompetentną pomoc ze strony władzy.

Rosyjski lider powierzył wypracowanie konkretnych mechanizmów współdziałania z dużymi inwestorami. „W pierwszej kolejności mam na myśli wspólne wysiłki na rzecz utworzenia odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego" — uściślił prezydent.