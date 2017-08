Korea Północna: Nasze drzwi są otwarte dla turystów

Pjongjang pozostawia otwarte drzwi dla zagranicznych turystów, którzy nie powinni bać się o swoje bezpieczeństwo - oświadczył przedstawiciel północnokoreańskiego MSZ w związku z wydanym przez Departament Stanu USA zakazem wyjazdu do Korei Północnej obywateli Stanów Zjednoczonych.

„Nasze drzwi są otwarte dla każdego obywatela USA, który zechciałby w dobrej wierze odwiedzić nasz kraj i zobaczyć jego rzeczywistość na własne oczy" — czytamy w oświadczeniu przedstawiciela MSZ opublikowanym przez Centralną Agencję Telegraficzną Korei (CTAK).

Według słów północnokoreańskiego dyplomaty obcokrajowcy nie mają powodu do obaw o własne bezpieczeństwo w KRLD. Co się tyczy aresztowanych w kraju Amerykanów, to dopuścili się oni wrogich akcji i zostali ukarani zgodnie z prawem republiki — zauważył dyplomata.

Departament Stanu USA zalecił znajdującym się w Korei Północnej Amerykanom opuścić kraj przed upływem 1 września w związku „wysokim ryzykiem aresztu i długiego trzymania pod strażą".