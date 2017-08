Scooter nie przejął się groźbami Ukrainy

Niemiecki zespół Scooter przyleciał nocnym lotem do Symferopola, aby wystąpić na festiwalu ZBFest w Bałakławie – poinformowali organizatorzy imprezy.

Wcześniej „Bild” pisał, że muzykom może grozić do ośmiu lat więzienia za zagranie tego koncertu. Tabloid uważa, że jest to mało prawdopodobne, ale na zespół mogą zostać nałożona sankcje w postaci np. zakazu wjazdu na Ukrainę na okres do trzech lat.

„Lot przebiegł dobrze, a jutro mam koncert – powiedział lider grupy H.P. Baxxter, którego w Symferopolu powitali organizatorzy festiwalu i liczni fani.

Scooter – jeden z najbardziej znanych niemieckich zespołów, założony w 1993 roku. Grupa wykonuje muzykę elektroniczną różnych gatunków. Ostatni album – „Ace” – został wydany w 2016 roku.

Na festiwalu ZBFest Scooter wystąpi w piątek późnym wieczorem. Na jednej scenie z europejskimi artystami zagrają Garik Sukaczew i Brygada S, Siergiej Gałanin oraz grupa SerGa.

Inicjatorem imprezy #ZBFest z okazji Międzynarodowego Dnia Szampana jest firma Zołotaja Bałka. Festiwal odbędzie się na Krymie po raz drugi. W ubiegłym roku zgromadził 15 tys. osób. W tym roku impreza potrwa dwa dni. Organizatorzy spodziewają około 40 tys. uczestników.