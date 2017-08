Wojskowi NATO przemaszerują główną aleją Kijowa

© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service Poroszenko zapowiedział rychłe zakończenie naboru do armii zawodowej

Połtorak zauważył, że w tym roku chęć udziału w marszu w uroczystościach z okazji Dnia Niezależności Ukrainy zgłosiło „wielu partnerów Ukrainy", którzy „pomagają w reformie sił zbrojnych".

„Udział wezmą prawie wszystkie państwa Sojuszu oraz państwo, które chce dąży do akcesji, to znaczy Gruzja" — powiedział Połtorak.

Ukraiński minister obrony dodał, że rozmowy na temat udziału państw w obchodach Dnia Niepodległości wciąż trwają. Zaproszenia wysłano już władzom sześciu państw.

W grudniu 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy wniosła poprawki do dwóch ustaw, rezygnując z ponadblokowego statusu państwa. W czerwcu 2016 roku Kijów nazwał wstąpienie do NATO celem polityki zagranicznej państwa. Były sekretarz generalny NATO Fogh Rasmussen oświadczył wcześniej, że akcesja do Sojuszu będzie wymagać od Ukrainy spełnienia szeregu kryteriów, a ich realizacja będzie wymagać dużej ilości czasu. Zdaniem ekspertów Kijów nie zdoła wstąpić do NATO przez najbliższe 20 lat.

W lipcu prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że Kijów planuje otrzymać plan działań na rzecz członkostwa w NATO (tzw. Membership Action Plan). Według ukraińskiego prezydenta członkostwo w Sojuszu popiera 60% Ukraińców. Tymczasem badania opinii publicznej świadczą o tym, że członkostwo Ukrainy w Sojuszu popiera nieco ponad 40% społeczeństwa.