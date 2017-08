Zamiast Odessy - wakacje w Turcji

© Sputnik. Wladimir Piesnia Ukraińcy ratują nam gospodarkę w wakacje

Według danych agencji jedna doba ze śniadaniem włącznie dla rodziny z dzieckiem kosztuje w ukraińskich kurortach co najmniej 153 dolary (ponad 500 zł).

W Odessie doba z możliwością popływania z delfinami kosztuje 350 dolarów (około 1200 złotych). Tydzień w hotelu Koblevo położonym tuż przy plaży kosztuje rodzinę prawie dwa tysiące dolarów (ponad 7 tys. złotych).

Z tej przyczyny Ukraińcy zaczęli pisać w sieciach społecznościowych, że ci, „którym nie starczyło pieniędzy na Zatokę (miejscowość w obwodzie odesskim — red.), lecą do Turcji". Ukraińcy zauważają, że za 1,5 tys. euro można wykupić tygodniową wycieczkę do Hiszpanii, a „jeśli jechać samemu, to taki wyjazd można zorganizować taniej". „Myślę, że ilość wczasowiczów w lokalnych kurortach oferujących niebotyczne ceny zacznie w naturalny sposób maleć" — napisał jeden z użytkowników.