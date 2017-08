Były deputowany do Rady Najwyższej Jewgienij Murajew oświadczył, że obietnice USA udzielenia pomocy Ukrainie przypominają uliczny żart „dla naiwnych”: poskacz, a ja ci dam cukierka.

— Naszym „liderom” też proponują poskakać: kup węgiel, kup paliwo kadrowe, weź kredyt, zniszcz medycynę, edukację, pomoc społeczną, przemysł, oddaj ziemię, a jeszcze powiedz tak i tak – opowiada polityk w swoim artykule dla ukraińskich „Wiesti”.

W rzeczywistości, według słów Murajewa, od początku kryzysu ukraińskiego Waszyngton nie udzielił Kijowowi żadnej pomocy, a ograniczył się tylko do obietnic. Polityk proponuje przypomnieć sobie, że już od kilku lat Waszyngton zapowiada dostawę broni na Ukrainę, ale do tej pory to nie nastąpiło.

— O nią codziennie walczą ukraińska dyplomacja, kierownictwo państwa i nie licząc się z niczym: z życiem ludzi, z interesem gospodarczym, z przyszłością państwa i swoich obywateli, Poroszenko za to wyraźnie gotów jest nie tylko poskakać, ale i majtki zdjąć przed wszystkimi. Chociaż wiadomo, że nowa broń, to nowe ofiary i rozdmuchiwanie wojny z nową siłą – powiedział.