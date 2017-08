W Hiszpanii zwolniono urzędnika, który nie chodził do pracy od 10 lat

Zgromadzenie Prawodawcze Walencji zwolniło pracownika archiwum, który w ciagu 10 lat nie chodził do pracy, ale otrzymywał wynagrodzenie – informuje telewizja La Sexta.

© Sputnik. Iliya Pitalev Scooter nie przejął się groźbami Ukrainy

Od 2006 roku Carles Resio otrzymywał 50 tysięcy euro rocznie. Przychodził do pracy na 7 rano, odnotowywał przyjście w systemie elektronicznym, a po pół godzinie wychodził i wracał o 16, aby zaznaczyć swoje wyjście z pracy. Sam mówi, że „zawsze robił jedno i to samo – pracował z dokumentami”, a to jego zdaniem, czarna robota.

W wolnym od „pracy” czasie rysował komiksy. A przed podjęciem pracy w archiwum w 2005 roku zorganizował w swoim domu burdel dla gejów.

Obecnie Carles Resio jest na zwolnieniu lekarskim. Deputowani muszą zdecydować, jakie środki powinni podjąć wobec bezpośredniej przełożonej Carlesa, dyrektor archiwum Marii Jose Gil.