Naukowcy o szkodliwości kremów przeciwsłonecznych

Wcześniej wielokrotnie twierdzono, że kremy przeciwsłoneczne są uniwersalnym środkiem, który powinni stosować dorośli i dzieci, bo ich właściwości ochronne przed promieniami słonecznymi były od dawna znane.

Tymczasem według najnowszych badań nie wszystko jest tak proste: krem z filtrem może szkodzić naszemu zdrowiu. Taka sytuacja ma miejsce, gdy używamy go podczas kąpieli w basenie. Woda z basenu wchodzi w reakcję z kremem, co może prowadzić do poważnych i niebezpiecznych konsekwencji dla skóry, a nawet być katalizatorem do rozwoju poważnych chorób, w tym raka skóry.

Czas spędzony w basenie z naniesionym na skórę kremem przeciwsłonecznym może przyczynić się do rozwoju choroby nowotworowe, bo nieszkodliwy krem, który ma chronić nas przed oparzeniami, w wyniku reakcji z chlorem i ultrafioletem zamienia się w toksynę. Dosłownie zatruwa skórę i cały organizm człowieka. Słońce zaczyna negatywnie wpływać na skórę, jeśli krem wejdzie w reakcję z chlorowaną wodą.

Chlor rozkłada na czynniki składniki kremu. Każda z osobna substancja chemiczna zaczyna wpływać niekorzystnie na skórę, podrażniając ją. Wywołuje to choroby nowotworowe, choroby układu odpornościowego i niepłodności.