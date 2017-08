„UE występuje przeciwko Trumpowi, ale nie przeciwko Ameryce"

Tym razem jednak członkowie Unii Europejskiej są poważnie zaniepokojeni możliwością odrodzenia się „zimnej wojny”, o czym niedawno powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker. Dlaczego Unia Europejska zmieniła swoje stanowisko?

© Sputnik. Ramil Sitdikow Prezent na pożegnanie dla amerykańskich dyplomatów

Komentarz dla Sputnik Italia Gianluci Savoini, prezydenta Kulturalnego Stowarzyszenia Lombardii i Rosji (Associazione Culturale Lombardia-Russia):

— Jeśli Europa zgodzi się na ostatnie sankcje antyrosyjskie, to przyniosą one znaczną szkodę wszystkim państwom Europy, dlatego, że sankcje dotyczą branży energetycznej. W ten sposób, Europa będzie musiała kupować źródła energetyczne po cenie trzy razy wyższej niż zwykle, dlatego, że płynny gaz, na który trzeba będzie się przestawić, jest kontrolowany przez Amerykanów. To będzie poważny cios dla całej Unii Europejskiej, a przede wszystkim dla Włoch. Włochy w ostatnich latach straciły 5,6 miliardów euro z powodu sankcji. Skutki wprowadzenia nowych sankcji będą katastrofalne dla gospodarki Włoch i Europy.

— Jest jeszcze za wcześnie, aby uważać oświadczenia Junckera za oznakę tego, że Europa zmieni swoją politykę. Uważam, że Juncker wyraża interesy tej grupy państw Unii Europejskiej, które zawsze popierały politykę Obamy. Jednak sytuacja za Obamy była jeszcze gorsza niż to, co mamy dziś, dlatego, że sankcje i napięcie w stosunkach z Rosją pojawiły się właśnie przy administracji Obamy.

Powstaje wrażenie, że dziś Unia Europejska zmieniła swoją pozycję tylko dlatego, żeby zaszkodzić Trumpowi i pomóc w ten sposób amerykańskiej elicie, która dąży do impeachmentu. Jakby mówią: „Panowie, Trump robi te straszne rzeczy, nawet, jeśli wiemy, że on tego nie chce i zmusza go do tego otoczenie”.

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je KRLD reaguje na sankcje USA

Europa chce oddzielić się od Ameryki i uważa, że amerykański rząd nie powinien wtrącać się do polityki europejskiej i nie powinien iść przeciwko europejskim interesom. Jednak Ameryka zawsze tak postępowała, a Juncker i inni europejscy liderzy teraz są przeciwko temu tylko dlatego, że prezydentem jest Donald Trump. Jestem przekonany, że jeśliby wygrała Hilary Clinton, to robiłaby to samo, a nikt nie powiedziałby ani słowa sprzeciwu. Unia Europejska to amerykańska kolonia i nikt w Europie nie pójdzie na przekór amerykańskim interesom. Unia występuje przeciwko Trumpowi, ale nie przeciwko Ameryce.

— Nie wierzę, że rząd Unii Europejskiej, który często działa na przekór interesom swoich obywateli i nigdy nie zajmuje się rozwiązywaniem ich rzeczywistych problemów, może w rzeczywistości przedsięwziąć kroki odwetowe wobec USA. Jeśli to zrobią, to jedyną przyczyną tego będzie chęć pokrzyżowania planów polityce Trumpa.

— Co do braku reakcji włoskiego rządu na daną kwestię, to nasz rząd nie ma własnego zdania, a tylko powtarza słowa najważniejszych państw europejskich: Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z takim rządem Włochy nie mogą mieć własnej polityki zagranicznej oraz walczyć o interesy narodowe.