Lwów: Policja szturmem wdarła się do szpitala psychiatrycznego

Sześć osób wymagało hospitalizacji, w tym 3 osoby znajdują się w ciężkim stanie.

Do incydentu doszło w piątek wieczorem. Policja otrzymała zgłoszenie z lwowskiego szpitala psychiatrycznego, że jeden z pacjentów przetrzymuje zakładników, grożąc użyciem siły. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu szturmu.

Napastnikiem okazał się 30-letni mieszkaniec Lwowa, który decyzją sądu został skierowany na przymusowe leczenie w latach 2013-2017 za zamordowanie ojca. Zadał on ofierze 72 ciosy nożem. Ponad miesiąc temu mężczyzna został zwolniony do domu, ale na wniosek krewnych ponownie umieszczono go w placówce medycznej. Około godz. 19:00 czasu lokalnego pacjent zablokował drzwi do oddziału, gdzie przebywało 76 osób, zniszczył mienie i powybijał okna. Fragmentami szyby ranił 10 pacjentów, w tym trzy poważnie.

Policja ustala okoliczności zdarzenia.