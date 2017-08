Z jakiej odległości można zobaczyć płomień świecy?

© Sputnik. Vladimir Smirnov Cztery największe tajemnice Bajkału

Jest to rezultat obserwacji za rozgwieżdżonym niebem. Naukowcy doszli do wniosku, że gwiazda Wega i płonąca w odległości 392 metrów od obserwatora świeca wyglądają tak samo jasno. Następnie świecę zaczęto stopniowo oddalać, dopóki płomień całkowicie nie zniknął. Stało się to na 2576 metrze.