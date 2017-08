Balonik puszczony w psychiatryku pod Paryżem doleciał do Florydy

Dziecięce święto, którego częścią było puszczanie baloników, odbyło się 15 marca w instytucji medycznej w komunie Montesson w departamencie Yvelines. Do każdego balonika dołączono karteczkę z adresem szpitala.

„Balonik z karnawału w centrum medycznym Teofila Russela został odkryty w mieście Tampa we Florydzie! Dziękujemy panu Z. za zwrot balonika!” – poinformował personel szpitala na Facebooku. Balonik został odkryty 19 lipca.

Łącznie po karnawale do szpitala doszły informacje o 18 odkrytych balonikach, ale ani jeden nie odleciał dalej niż 140 kilometrów.

Zdaniem ekspertów, to rzadkie zjawisko, ale nie wyjątkowe. Zwykle napełnione helem baloniki pękają na wysokości 30 kilometrów, co uniemożliwia im pokonywanie znacznych odległości. „W tym wypadku można sobie wyobrazić, że balonik stabilizował się na wysokości 15 kilometrów i dokonał niemal podróży dookoła świata docierając do Florydy” – powiedział dla gazety „Parisien” wiceszef służby meteorologicznej stołecznego regionu Laurent Perron.