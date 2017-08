W rejonie Antalyi rybacy złapali pięciometrowego rekina

© Sputnik. Vladimir Smirnov Cztery największe tajemnice Bajkału

„Rekin trafił w sieci w odległości dwóch mil od brzegu. W tym czasie na statku znajdowali się zagraniczni turyści. Byliśmy bardzo zdziwieni połowem. Ryba o wadze 200 kilogramów była największą zdobyczą w moim życiu” – powiedział właściciel jachtu "Ozzy jigging" Erturk Szachin, który organizuje morskie przejażdżki u brzegów Antalyi i zajmuje się połowem ryb.

Według słów kapitana rekina postanowiono wypuścić do morza, jednak początkowo nie udawało się wyciągnąć haczyka z ciała ryby. Trzeba było zaciągnąć rekina za jacht, po czym z pomocą turystów wypuszczono go z powrotem do morza.

Według słów docenta Uniwersytetu Śródziemnomorskiego Mehmeta Gekoglu, lisy morskie to rzadki gatunek z rodziny rekinowatych, nie stanowiący zagrożenia dla ludzi.