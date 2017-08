„USA są zainteresowane”. Doradca Trumpa o dostawach broni na Ukrainę

© Sputnik. Michael Klimentyev Erdogan wprowadził dress code na sali rozpraw

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej MSNBC McMaster podkreślił, że Stany Zjednoczone już wspierają Kijów. Jak dodał, forma pomocy nie ma znaczenia, a Biały Dom rozważa różne warianty jej świadczenia.

— Chodzi o to, że Ukrainie jest potrzebna taka forma pomocy, która odpowiadałaby naszym interesom we wspólnym dążeniu do tego, aby Rosja nie podejmowała dalszych destabilizujących działań – powiedział generał. Według jego słów działania Waszyngtonu powinny uwzględniać potrzeby Kijowa, „aby zapobiec dalszej inwazji” na terytorium Ukrainy.

Z informacji przekazanych przez NBC News wynika, że obecnie amerykańskie władze rozważają, czy pociski rakietowe mają być dostarczone bezpośrednio Kijowowi, a może należy skorzystać z pośredników. Ocenie poddane jest też to, czy Amerykanie zdołają przeszkolić ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi Javelin.

Rosyjska Duma oświadczyła, że Stany Zjednoczone w kwestii dostaw broni kierują się egoistycznymi pobudkami, dosłownie starają się zarobić na ukraińskim konflikcie.

— Amerykanie, podobnie jak ich prezydent, przez cały czas byli materialistycznym narodem. Robią wszystko wyłącznie w interesie swojego państwa, nawet jeśli nadeptują na interesy innych państw. To zwykła próba sprzedaży broni pod fałszywym pretekstem zwalczania agresji z zewnątrz – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Obrony Aleksander Szerin w wywiadzie dla RT.

Deputowany wyraził przekonanie, że jeśli dostawy zostaną uzgodnione, wraz z bronią na Ukrainę udadzą się amerykańscy doradcy wojskowi. Jego zdaniem dostają oni duże pieniądze, a często wszystkie wydatki bierze na siebie strona przyjmująca.

— W tym przypadku Kijów wyda na zakup uzbrojenia pieniądze, które należałoby przeznaczyć na potrzeby socjalne. Jednak to też nie pomoże ukraińskim władzom w atakowaniu Rosji – podsumował rozmówca agencji.