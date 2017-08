Ukraina nie chce wierzyć, że Rosja zbuduje most przez Cieśninę Kerczeńską. Senator z Krymu Siergiej Cekow na antenie radia Sputnik powiedział, że Kijów przywykł poddawać gołosłownej krytyce wszystko, co dzieje się w Rosji.

Ukraiński minister sprawiedliwości Pawło Petrenko nie wierzy, że Rosja zdoła zbudować most na Krymie przez Cieśninę Kerczeńską. Polityk wypowiedział się na ten temat w wywiadzie dla gazety internetowej Obozrevatel.

Jego zdaniem Rosja nie jest w stanie zbudować mostu na własną rękę, a zagraniczne firmy nie zaangażują się w tę budowę z powodu sankcji. Wcześniej ukraiński wiceminister infrastruktury Jurij Ławreniuk poinformował, że władze kraju przygotowują pozew przeciwko Rosji dotyczący ograniczenia żeglugi w Cieśninie Kerczeńskiej w związku z budową mostu.

Członek Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji, przedstawiciel organu ustawodawczego Republiki Krymu Siergiej Cekow na antenie radia Sputnik powiedział, że Kijów przywykł do bezzasadnego krytykowania wszystkiego, co dzieje się w Rosji.

— Ich fantazje przyjęły już taką skalę, że faktycznie za każdym razem pozwalają sobie na krytykę. A tym bardziej w przypadku mostu przez Cieśninę Kerczeńską. Ale ta krytyka nie ma uzasadnienia. Nie opiera się ani na gruntownej wiedzy na temat tego, jak budowane są mosty, ani na posiadaniu informacji na temat tego, na jakim etapie znajduje się obecnie budowa, ani na konsultacjach z ludźmi, którzy znają się na tym profesjonalnie.

To czysto polityczne oświadczenia. Ministrowi sprawiedliwości Ukrainy zachciało się wypowiedzieć w tej sprawie i wypowiedział się. Aby zwrócić na siebie uwagę.

Ale sądzę, że będziemy czekać niezbyt długo: dosłownie za rok przez most nad Cieśnina Kerczeńską ruszą samochody, a następnie pociągi. A Petrenko i inni we władzach Ukrainy, którzy cierpią na rusofobię, znajdą jakiś inny temat. A most krymski zostanie zbudowany. My, mieszkańcy Krymu, bardzo na to czekamy – dodał polityk.