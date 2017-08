Grzyby zabójcy największymi organizmami na Ziemi

Te geny pozwalają im wyrastać do gigantycznych rozmiarów. Największym organizmem na Ziemi jest opieńka Armillaria ostoyae. Ten grzyb rośnie w rezerwacie przyrody Malheur w amerykańskim stanie Oregon. Preprint badania jest opublikowany w repozytorium bioRxiv. Grzybnia stanowi podziemną część grzyba i wygląda jak sieć cienkich rozgałęzionych nici. Wiadomo, że grzybnię Armillaria ostoyae w Oregonie tworzą nie poszczególne skupiska, lecz jedyny organizm o wadze 600 ton zajmujący powierzchnię 8,4 km. Według szacunków naukowców wiek tego największego żywego organizmu na Ziemi wynosi ponad 2 tys. lat.

Drugim największym organizmem jest opieńka Armillaria gallica rosnąca w stanie Michigan i zajmująca powierzchnię 0,37 km2.

Biolodzy zbadali genom różnych opieniek, by ustalić ich pochodzenie i rozwój ewolucyjny oraz na czym polega unikalność i zdolności adaptacyjne Armillaria. Porównali DNA takich gatunków, jak A. ostoyae, A. cepistipes, A. gallica i A. solidipes do genomów innych grzybów. Okazało się, że opieńkę charakteryzuje znaczne powiększenie genomu, co doprowadziło do powstania specyficznych genów związanych z patogenicznością grzybów i sprzyjających kształtowaniu ryzomorfów.

Ryzomorfy to twory o sznurowatym lub korzeniastym pokroju, które przenikają do drzew i czerpią z nich wodę i substancje odżywcze dla ciał owocowych. Rozprzestrzeniają się także od chorych roślin, które zarażają zdrowe. To pasożytnictwo powoduje masowe wymieranie drzew.