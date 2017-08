Zaćmienie księżyca 7 sierpnia: Astronomowie obiecują ciekawe widowisko

Mieszkańcy rosyjskiej stolicy będą mogli rozpocząć obserwację częściowego zaćmienia księżyca o 20:20. Faza maksymalnego zaćmienia nastąpi o 21:21 czasu lokalnego. Księżyc będzie się znajdować nad południowo-wschodnim horyzontem na wysokości zaledwie siedmiu stopni — informuje moskiewskie planetarium.

„Księżyc będzie czerwonawy, a to za sprawą tego, że część światła wysyłanego przez Słońce będzie przechodzić przez ziemską atmosferę. W atmosferze pozostanie niebieskie światło, a czerwone przesunie się ku Księżycowi, wskutek czego jego powierzchnia trochę się zaczerwieni. Radzę tym, którzy lubią obserwować zjawiska naturalne, poprzyglądać się Księżycowi od godziny 21 do 22. Dojdzie do częściowego zaćmienia: dolna część Księżyca — mniej więcej do wysokości jednej czwartej — będzie zupełnie zaćmiona, a pozostała część znajdzie się w półcieniu Ziemi i nabierze koloru rudawo-czerwonego" — powiedział starszy pracownik naukowy Państwowego Instytutu Astronomicznego im. P.K. Szternberga Władimir Surdin na antenie radia Sputnik.

Zaćmienie Księżyca zakończy się o 23:52. Nasz naturalny satelita wyjdzie z półcienia Ziemi.

Częściowe zaćmienie Księżyca będzie sprzyjać obserwacjom z Rosji dzięki temu, że obszar widzialności obejmie dużą część jej terytorium. Wyjątkiem będą tylko północno-zachodnie obszary (poza linią Kaliningrad — Petersburg — Archangielsk), gdzie wieczór będzie jeszcze jasny i Księżyc nie zdąży wzejść nad horyzontem, a także Kamczatka, Czukotka i ich okolice, gdzie, na odwrót, nastąpi już poranek 8 sierpnia.