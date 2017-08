CIA zwątpiło w oficjalną wersję morderstwa Kennedy'ego

Zgodnie z oficjalnymi danymi niepoczytalny samozwańczy marksista Lee Harvey Oswald zabił prezydenta w Dallas z karabinu zamówionego drogą pocztową za 21 dolarów. Jednocześnie nie było żadnych śladów zmowy, zagranicznej bądź wewnętrznej — pisze Politico.

Teraz natomiast wątpliwości oficerów CIA wywołał fakt, że służby specjalne nie zbadały współdziałania Oswalda z zagranicznymi agentami, w tym dyplomatami i szpiegami z Kuby i Związku Radzieckiego. Poza tym dokumenty CIA zawierają interesujące informacje o łańcuchu wydarzeń końca 1963 roku wyjaśniających motywy zabójstwa Kennedy'ego, co do których wcześniej nie było pewności. Przypuszcza się, że Oswald mógł zdenerwować się po przeczytaniu we wrześniowym wydaniu miejskiej gazety Nowego Orleanu szczegółowego artykułu o tym, że jego bohater Fidel Castro może zostać zabity na zlecenie administracji Kennedy'ego.