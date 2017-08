Turbiny Siemensa zastąpi rodzima produkcja

Koncern Siłowyje Maszyny gotowy jest wrócić do prac nad rodzimą turbiną gazową pod warunkiem, że otrzyma wsparcie państwowe z określonym pakietem potencjalnych zamówień na nie – powiedział w rozmowie z RIA Novosti dyrektor generalny koncernu Jurij Petrenja.

— Swego czasu aktywnie pracowaliśmy w tym kierunku, samodzielnie projektując i produkując turbinę gazową GTE-65 z wykorzystaniem własnych technologii, którą zamontowano w „Mosenergo”. Przeszła ona cały cykl surowych testów i była w pełni przygotowana do aktywnych testów. W zasadzie Siłowyje Maszyny gotowe są wrócić do tego projektu pod warunkiem, że otrzymają określone wsparcie, m.in. ze strony państwa, co pozwoli określić krąg potencjalnych zleceniodawców krajowych turbin gazowych – powiedział Petrenja.

Jak dodał, nowoczesne turbiny gazowe o średniej i dużej mocy wymagają zastosowania wysokich technologii. Co za tym idzie, wysokie są też koszty prac naukowo-badawczych i doświadczalno-konstruktorskich. – Ani jedna firma na świecie nie wdraża podobnego projektu bez określonego wsparcia bezpośredniego lub pośredniego ze strony państwa, bez wstępnego przygotowania rynku określonej wielkości – zaznaczył.

Według jego słów na początkowym etapie należy określić, jakich konkretnie turbin gazowych potrzebuje rosyjski sektor energetyczny. Jego zdaniem na razie w Rosji nie ma zapotrzebowania na urządzenia o dużej mocy, będące analogami turbin produkcji Mitsubishi i GE.

— Moim zdaniem na razie w Rosji nie ma zapotrzebowania na takie agregaty i uwzględniając plany modernizacji energetyki i perspektywy budowy obiektów energetycznych bardziej interesuje nas przedział 50-200 MW. W każdym razie jestem w pełni przekonany, że powinniśmy posiadać nowoczesne turbiny gazowe, które poprawią efektywność energetyczną i zabezpieczą w 100% bezpieczeństwo energetyczne. To również określa konieczność przyszłej pełnej lokalizacji z obowiązkowym opanowaniem krytycznie ważnych elementów i węzłów – powiedział dyrektor generalny koncernu.

Obecnie w obwodzie leningradzkim działa Siemens Gas Turbine Technologies, owoc współpracy między koncernem Siłowyje Maszyny a niemieckim Siemensem (udziały 35% do 65%). W lipcu Siemens ogłosił tymczasowe wstrzymanie dostaw sprzętu do kontrolowanych przez państwo rosyjskich przedsiębiorstw, nowe umowy dotyczące produkcji turbin gazowych będą realizowane wyłącznie przez Siemens Gas Turbine Technologies, a także spółkę córkę Siemens w Moskwie.